Италия: Пэрис Хилтон появилась в Милане в образе байкерши
Всемирно известная светская львица Пэрис Хилтон была замечена на улицах Милана в образе байкерши и с букетом цветов.
Знаменитость приехала в Италию, чтобы посетить Неделю мужской моды.
Американская певица и актриса Пэрис Хилтон сейчас находится в Милане, где активно проводит время, посещая модные мероприятия и прогуливаясь по красивым улицам итальянского города.
Как сообщает Dailymail, Пэрис Хилтон недавно попала в объективы в новом необычном образе. Светская львица выбрала для одной из прогулок черную футболку с ярким принтом и кожаную куртку с бриллиантами, пишет dni24.com.
Наряд прекрасно дополнили лабутены на высоком каблуке, а также сумочка черного цвета с алмазной отделкой и большие солнцезащитные очки. В руках поп-дива держала небольшой букет цветов, вероятно, подаренный звезде тайным поклонником.