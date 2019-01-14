Италия: Пэрис Хилтон появилась в Милане в образе байкерши

Знаменитость приехала в Италию, чтобы посетить Неделю мужской моды.

Американская певица и актриса Пэрис Хилтон сейчас находится в Милане, где активно проводит время, посещая модные мероприятия и прогуливаясь по красивым улицам итальянского города.

Как сообщает Dailymail, Пэрис Хилтон недавно попала в объективы в новом необычном образе. Светская львица выбрала для одной из прогулок черную футболку с ярким принтом и кожаную куртку с бриллиантами, пишет dni24.com.

Наряд прекрасно дополнили лабутены на высоком каблуке, а также сумочка черного цвета с алмазной отделкой и большие солнцезащитные очки. В руках поп-дива держала небольшой букет цветов, вероятно, подаренный звезде тайным поклонником.