Италия: первый эротический фильм покажут в Венеции

Запрещенный в момент выхода в ряде стран фильм покажут накануне официального открытия Венецианского кинофестиваля 27 августа.

Премьера картины "Экстаз" состоялась в 1934 году на Венецианском кинофестивале. Она подверглась осуждению из-за кадров, в которых обнаженная героиня на протяжении некоторого времени купается в озере. Эта эротическая сцена считается первой в истории художественного кино. Фильм запретили к показу в ряде стран, в некоторых его выпустили лишь через несколько лет, вырезав данный фрагмент, пишет euromag.ru.

"Скандальный фильм второго Венецианского кинофестиваля "Экстаз" режиссера Густава Махаты с Хеди Ламарр в главной роли выбран для предпоказа на 76-м Венецианском кинофестивале. Показ на острове Лидо станет мировой премьерой отреставрированной цифровой копии картины", - говорится в сообщении.

Старейший международный кинофестиваль Venice Film festival в этом году пройдет с 28 августа по 7 сентября.