Италия: первый зимний трансфер «Наполи»

Вот и «Наполи», который никак не может нащупать свою игру, даже сменив тренера, провел первую сделку и подписал первого новичка 2020 года. На официальном сайте неаполитанского клуба появилось сообщение о том, что клуб заключил контракт с полузащитником «РБ Лейпциг» Диего Демме. О сроке действия соглашения с 28-летним немецким хавбеком не сообщается. Ранее сообщалось, что сумма трансфера игрока с учётом бонусов составит 12 млн евро. Сам Демме будет зарабатывать 1,7 млн евро в год, пишет napoli1.com.

Отец Диего Демме родом из Калабрии, он несколько лет провел в Неаполе. Там он всерьез «заболел» от «Наполи» и лично от Марадоны. Но осесть рядом с любимым клубом не получилось – по работе пришлось уехать в Германию, где он и встретил жену. В Германии у Демме-старшего родился сын, которого он назвал в честь Марадоны – Диего. Неаполь притягивает Диего Демме с раннего возраста. В различных интервью полузащитник рассказывал, что в детстве папа показывал ему нарезку с финтами и голами Марадоны, они вместе смотрели матчи «Наполи» в чемпионате Италии и еврокубках, покупали майки команды. Диего вместе с родителями часто ездил на каникулы в Италию и останавливался у родственников в Неаполе.

Демме много раз отмечал – он мечтает о карьере в Серии А. Cвоим кумиром он называл Дженарро Гаттузо: «Я с детства наблюдал за Гаттузо. Мне нравится его стиль, его уверенная и жесткая манера игры. В некотором роде я подражаю ему». Какая удача – теперь футболист будет играть в команде, которую тренирует как раз Гаттузо.

В нынешнем сезоне Демме провёл 24 матча во всех турнирах за немецкий клуб, в которых забил один мяч. Немецкий полузащитник начинал карьеру в «Арминии» из Билефельда, после чего перешёл в «Падерборн». С 2013 года полузащитник выступает за «РБ Лейпциг». Продолжаем следить за транферными событиями в неаполитанском клубе, тем более, что есть информация о новых возможных приобретениях.