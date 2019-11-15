Италия: Pirelli открыла шинный бутик в Мельбурне

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В P Zero World предлагается весь ассортимент продуктов Pirelli: автоспортивные шины, покрышки для мотоциклов и велосипедов, а также резина для классических автомобилей. Также в бутике доступны аксессуары от Pirelli Design, многие из которых созданы в коллаборации с Montblanc, MV Agusta, Roger Dubuis и Tecnorib.

Посетителям P Zero World доступен набор эксклюзивных услуг — прокат автомобилей и советы Track Expert по настройке автомобиля, эксплуатации шин и управлению на гоночной трассе.

В честь открытия нового магазина в Мельбурне на трассе «Альберт-Парк», где проходит Гран-при Австралии Формулы-1, был организован парад суперкаров. В заезде принимали участие автомобили Ferrari, Lamborghini, Aston Martin, Bentley и Maserati.

Другие шинные бутики Pirelli расположены в Лос-Анджелесе, Мюнхене, Монте-Карло и Дубае.