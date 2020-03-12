Италия: Пирло станет тренером молодежной команды «Ювентуса»

Четверг, 12 Март 2020 Италия Италия

Италия: Пирло станет тренером молодежной команды «Ювентуса»

Бывший полузащитник туринского «Ювентуса» Андреа Пирло вернется в систему клуба и будет назначен главным тренером молодежной команды итальянского клуба.

Легендарный хавбек вступит в должность наставника «Ювентуса» U23 со следующего сезона. По данным источника, клуб уже заключил контракт со специалистом, пишет regnum.ru.

Напомним, что Пирло выпал в Туринском клубе на протяжении четырех лет и сыграл 164 матча, заработав 57 (19+38) очков по системе «гол+пас».

В августе прошедшего года Андреа Пирло прошел тренерские курсы в Коверчано, получив официальную лицензию от УЕФА PRO категории.

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