Италия: Пирло станет тренером молодежной команды «Ювентуса»

Легендарный хавбек вступит в должность наставника «Ювентуса» U23 со следующего сезона. По данным источника, клуб уже заключил контракт со специалистом, пишет regnum.ru.

Напомним, что Пирло выпал в Туринском клубе на протяжении четырех лет и сыграл 164 матча, заработав 57 (19+38) очков по системе «гол+пас».

В августе прошедшего года Андреа Пирло прошел тренерские курсы в Коверчано, получив официальную лицензию от УЕФА PRO категории.