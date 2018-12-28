Италия планирует приостановить поставки вооружений Саудовской Аравии

Правительство Италии выступает в поддержку приостановки поставок вооружений Саудовской Аравии и намерено принять соответствующее решение. Об этом, как передает в пятницу агентство Reuters, заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте во время пресс-конференции в Риме по итогам 2018 года.

"Нам не нравится продажа этого оружия, вопрос остается за официальным закреплением данной позиции и дальнейшими действиями соответствующим образом", - ответил Конте на вопрос журналистов о продолжении продажи Италией вооружения Саудовской Аравии на фоне гибели журналиста саудовского Джамаля Хашкаджи и участия саудитов в конфликте в Йемене.

Ранее несколько европейских стран, в том числе Германия, Норвегия и Дания, сообщили о прекращении поставок оружия в аравийское королевство. 14 ноября Европарламент принял резолюцию, в которой призвал страны ЕС в срочном порядке ввести эмбарго на поставки оружия Саудовской Аравии. Финляндия 22 ноября также выразила намерение прекратить экспорт оружия в Саудовскую Аравию и ОАЭ, пишет ТАСС.