Италия планирует продать недвижимость на 1,8 млрд евро

По словам собеседников агентства, Министерство финансов Италии определяет имущество, находящееся в собственности государства и региональных и местных администраций, которое может быть продано. В основном речь идет о казармах, больницах и офисных зданиях, которые больше не используются.

Трехлетний бюджетный план, утвержденный в декабре, включает целевой показатель доходов от продажи недвижимости в размере 950 млн евро в 2019 г. и 150 млн евро в каждом последующем году.

Государственный долг Италии в ноябре достиг рекордно высокого уровня 2,35 трлн евро, что составляет более 133% от ВВП страны в прошлом году. Италия имеет второй по величине госдолг в еврозоне, уступая только Греции.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявил, что его правительство ожидает, что заложенные в бюджет меры будут способствовать восстановлению экономики во второй половине 2019 г.

Как сообщали "Вести.Экономика", данные на прошлой неделе показали, что экономика Италии в IV квартале 2018 г. сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

ВВП страны сократился второй отчетный период подряд: в июле-сентябре было зафиксировано снижение на 0,1%. Таким образом, итальянская экономика вошла в стадию технической рецессии.

Большинство экономистов ожидают, что экономический рост в Италии в этом году будет значительно ниже целевого показателя правительства в 1%.