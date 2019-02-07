Италия планирует продать недвижимость на 1,8 млрд евро

Четверг, 07 Февраль 2019 Италия Италия

Италия планирует продать недвижимость на 1,8 млрд евро

Италия готовится продать принадлежащую государству недвижимость на сумму 1,8 млрд евро, чтобы справиться с растущим долгом.

По словам собеседников агентства, Министерство финансов Италии определяет имущество, находящееся в собственности государства и региональных и местных администраций, которое может быть продано. В основном речь идет о казармах, больницах и офисных зданиях, которые больше не используются.

Трехлетний бюджетный план, утвержденный в декабре, включает целевой показатель доходов от продажи недвижимости в размере 950 млн евро в 2019 г. и 150 млн евро в каждом последующем году.

Государственный долг Италии в ноябре достиг рекордно высокого уровня 2,35 трлн евро, что составляет более 133% от ВВП страны в прошлом году. Италия имеет второй по величине госдолг в еврозоне, уступая только Греции.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте ранее заявил, что его правительство ожидает, что заложенные в бюджет меры будут способствовать восстановлению экономики во второй половине 2019 г.

Как сообщали "Вести.Экономика", данные на прошлой неделе показали, что экономика Италии в IV квартале 2018 г. сократилась на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами.

ВВП страны сократился второй отчетный период подряд: в июле-сентябре было зафиксировано снижение на 0,1%. Таким образом, итальянская экономика вошла в стадию технической рецессии.

Большинство экономистов ожидают, что экономический рост в Италии в этом году будет значительно ниже целевого показателя правительства в 1%.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья