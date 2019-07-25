Италия: пластиковые бутылки можно обменять на проездной билет

За каждые 30 собранных пластиковых бутылок вы получите билет на проезд в римском метро (каждая сданная бутылка будет оцениваться в 5 центов). Это новая инициатива, которая на экспериментальной основе будет работать в течение следующих 12 месяцев в Риме на станциях метро Cipre на линии A, Piramide на линии B и San Giovanni на линии C, передает napoli1.com.

Специальный автомат будет принимать пластиковые бутылки и передавать информацию через приложение TabNet. Пассажиры получат «экобонус» за каждую бутылку любого формата, отправленную в авбтомат, который затем будет зачислен на виртуальный кошелек приложения путем накопления баллов.