Италия: пластиковые бутылки можно обменять на проездной билет

Четверг, 25 Июль 2019 Италия Италия

Италия: пластиковые бутылки можно обменять на проездной билет

Мэрия Рима запустила новую инициативу - проездной билет в римском метро можно купить в специальном автомате за 30 собранных пластиковых бутылок.

За каждые 30 собранных пластиковых бутылок вы получите билет на проезд в римском метро (каждая сданная бутылка будет оцениваться в 5 центов). Это новая инициатива, которая на экспериментальной основе будет работать в течение следующих 12 месяцев в Риме на станциях метро Cipre на линии A, Piramide на линии B и San Giovanni на линии C, передает napoli1.com.  

Специальный автомат будет принимать пластиковые бутылки и передавать информацию через приложение TabNet. Пассажиры получат «экобонус» за каждую бутылку любого формата, отправленную в авбтомат, который затем будет зачислен на виртуальный кошелек приложения путем накопления баллов.

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