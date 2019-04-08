Италия: площадь Святого Марка в Венеции полностью ушла под воду

Как передает газета La Repubblica, в ночь на 5 апреля вода поднялась до уровня 134 см, что привело к подтоплению 50% площади города

Площадь Святого Марка в Венеции вновь полностью ушла под воду из-за ливней, которые обрушились в последние дни на север Апеннин после долгого засушливого периода. Как сообщает газета La Repubblica, в ночь на пятницу вода поднялась до уровня 134 см, что привело к подтоплению 50% площади города.

По информации издания, пик подъема воды пришелся на 23:40 по местному времени (00:40 мск). Согласно сообщению властей города в Twitter, на данный момент уровень воды держится на отметке примерно в 125 см (при этом критическим значением считается 130 см).

Газета подчеркивает, что в последний раз столь высокий уровень воды в апреле наблюдался в 1936 году - тогда он составлял 147 см. Феномен "высокой воды" характерен для Венеции, расположенной на нескольких островах в лагуне Адриатического моря. Уровень моря поднимается там осенью и весной и зависит от лунных циклов и приливов, пишет ТАСС.

Определенные климатические явления, такие как сильные дожди, могут приводить к обострению обстановки. Подтопление наносит серьезный ущерб историко-архитектурному наследию города и пагубно сказывается на повседневной жизни его жителей.

Фронт непогоды сохраняется и в других северных областях Италии. Метеорологи сообщили о сильных снегопадах в Альпах, спасатели предупреждают о высоком риске схода лавин. По информации агентства ANSA, только за вчерашний день в Пьемонте выпало около 100 см снега. Непрекращающиеся дожди идут в Лигурии, Ломбардии, Трентино-Альто-Адидже, Венето и Эмилье-Романье. Синоптики отмечают, что в ближайшие дни улучшений погоды ожидать не приходится.