Италия: площади Рима заросли травой из-за отсутствия туристов

В отсутствие туристов трава, обычно затаптываемая, пробивается между булыжниками, сообщает Reuters.

«На площади Пьяцца Навона в столице Италии, где еще во времена Древнего Рима устраивались зрелища, лишь изредка появляются прохожие, выгуливающие собак, либо работники коммунальных служб», — говорится в сообщении.

В марте сообщалось, что в Венеции из-за пандемии коронавируса очистилась вода — в каналы вернулась рыба и лебеди.