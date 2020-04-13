Италия: площади Рима заросли травой из-за отсутствия туристов

Понедельник, 13 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: площади Рима заросли травой из-за отсутствия туристов

Из-за ситуации с COVID-19 площади древних городов Италии, обычно заполненные туристами, опустели. Эти места заросли травой из-за карантина.

В отсутствие туристов трава, обычно затаптываемая, пробивается между булыжниками, сообщает Reuters.

«На площади Пьяцца Навона в столице Италии, где еще во времена Древнего Рима устраивались зрелища, лишь изредка появляются прохожие, выгуливающие собак, либо работники коммунальных служб», — говорится в сообщении.

В марте сообщалось, что в Венеции из-за пандемии коронавируса очистилась вода — в каналы вернулась рыба и лебеди.

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