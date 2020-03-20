Италия по числу смертей от COVID-2019 обогнала Китай

Пятница, 20 Март 2020 Италия Италия

Италия по числу смертей от COVID-2019 обогнала Китай

Число заболевших в Италии выросло до 41 035 человек, а скончались уже 3405 человек.

Об этом сегодня, 19 марта, сообщают итальянские власти.

Таким образом, по числу смертей Италия обогнала Китай, в котором, по официальной статистике, число заболевших было в два раза больше, чем в Италии на сегодняшний день, — около 80 тыс. человек, пишет regnum.ru.

Стоит отметить, что на сегодняшний день эксперты не могут однозначно сказать, почему в Италии такой высокий процент смертности от коронавируса. Возможно, речь идет о каком-то более агрессивном штамме коронавируса, либо об ином методе статистического учета, либо каких-то других факторах.

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