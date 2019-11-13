Италия: почему женщинам сложнее устоять перед вредной пищей
Итальянские исследователи ответили на вопрос, мучащий миллионы женщин во всем мире.
Почему им сложнее устоять перед вредными для фигуры продуктами, чем мужчинам? По мнению ученых, ответ кроется в особенностях мозга прекрасного пола, сообщает rg.ru.
По итогам исследования, в котором принимали участие 200 пожилых женщин, выяснилось, что только у женщин высокий индекс массы тела напрямую связан с увеличением метаболизма головного мозга в орбитально-лобной коре, а также с особой связью в цепях главного органа центральной нервной системы, который имеет отношение к принятию решения. Данное обстоятельство, в конечном итоге, снижает способность прекрасного пола к самоконтролю, когда в их поле зрения попадает вредная пища. Причем, это происходит, даже, если женщина не голодна.
По словам одного из ученых, Ливио Лиджи, мужчинам легче устоять ввиду различных факторов: гормональных, экологических и диетических. Как показали исследования, воздействие привлекательных пищевых стимулов позволяет мужчинам ограничивать потребление пищи более эффективно
В ближайшее время исследователи планируют подтвердить свои выводы путем проведения дополнительных тестов в отношении молодых женщин, страдающих от ожирения.