Италия: почему женщинам сложнее устоять перед вредной пищей

Почему им сложнее устоять перед вредными для фигуры продуктами, чем мужчинам? По мнению ученых, ответ кроется в особенностях мозга прекрасного пола, сообщает rg.ru.

По итогам исследования, в котором принимали участие 200 пожилых женщин, выяснилось, что только у женщин высокий индекс массы тела напрямую связан с увеличением метаболизма головного мозга в орбитально-лобной коре, а также с особой связью в цепях главного органа центральной нервной системы, который имеет отношение к принятию решения. Данное обстоятельство, в конечном итоге, снижает способность прекрасного пола к самоконтролю, когда в их поле зрения попадает вредная пища. Причем, это происходит, даже, если женщина не голодна.

По словам одного из ученых, Ливио Лиджи, мужчинам легче устоять ввиду различных факторов: гормональных, экологических и диетических. Как показали исследования, воздействие привлекательных пищевых стимулов позволяет мужчинам ограничивать потребление пищи более эффективно

В ближайшее время исследователи планируют подтвердить свои выводы путем проведения дополнительных тестов в отношении молодых женщин, страдающих от ожирения.