Италия: почти 30 пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо

Среда, 22 Апрель 2020 Италия Италия

Италия: почти 30 пациентов выписали из полевого госпиталя в Бергамо

Двадцать девять пациентов выписаны после выздоровления от коронавирусной инфекции из полевого госпиталя в итальянском Бергамо.

Там работают российские военные специалисты, сообщает РИА Новости.

«Пациентов, которых мы уже вписали из госпиталя, на сегодня насчитывается 29. Из отделения интенсивной терапии, которой управляют наши российские коллеги, в общем выписаны восемь пациентов, они были переведены в палаты уровнем ниже (по степени тяжести). Они должны полежать какое-то время в терапии, прежде чем быть окончательно выписанными. Работы, которые проводили на этих неделях, были очень важными, и я хочу заметить, что пока что в данном госпитале нет ни одного погибшего», – говорит начальник полевого госпиталя в Бергамо Оливьеро Волотти.

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