Италия: под Римом девять человек пострадали при взрыве газа

Об этом сообщили представители местной пожарной службы.

Согласно первой информации, причиной взрыва послужили строительные работы, в результате которых была повреждена газовая система здания. Примечательно, что рабочие безуспешно пытались самостоятельно отремонтировать поврежденную трубу, пишет РИА Новости.

От взрыва пострадал мэр Рокка-ди-Папа Эмануэле Крестини, а также несколько несовершеннолетних ребят, находившихся в детском саду рядом со зданием муниципалитета. Один ребенок, получивший ранения, был спешно доставлен в столичную педиатрическую клинику "Бамбин Джезу".

В целях предосторожности пожарные эвакуировали несколько соседних с муниципалитетом зданий. Представители местных правоохранительных органов начали расследование всех обстоятельств инцидента.