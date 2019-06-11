Италия: под Римом девять человек пострадали при взрыве газа

Вторник, 11 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: под Римом девять человек пострадали при взрыве газа

Девять человек, в том числе несколько детей, пострадали в результате взрыва бытового газа, происшедшего в понедельник в здании муниципалитета городка Рокка-ди-Папа под Римом.

Об этом сообщили представители местной пожарной службы.

Согласно первой информации, причиной взрыва послужили строительные работы, в результате которых была повреждена газовая система здания. Примечательно, что рабочие безуспешно пытались самостоятельно отремонтировать поврежденную трубу, пишет РИА Новости.

От взрыва пострадал мэр Рокка-ди-Папа Эмануэле Крестини, а также несколько несовершеннолетних ребят, находившихся в детском саду рядом со зданием муниципалитета. Один ребенок, получивший ранения, был спешно доставлен в столичную педиатрическую клинику "Бамбин Джезу".

В целях предосторожности пожарные эвакуировали несколько соседних с муниципалитетом зданий. Представители местных правоохранительных органов начали расследование всех обстоятельств инцидента.

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