Италия: подъемники Доломитовых Альп откроются раньше

В Доломитовых Альпах выпало более полуметра снега на высоте 1000 м над уровнем моря. В ближайшие дни ожидаются еще более обильные снегопады. Хотя официальное открытие сезона 2019-20 в Dolomiti Superski назначено на 30 ноября, некоторые подъемники и трассы уже работают, и еще несколько откроются в ближайшие дни благодаря хорошему снежному покрову, пишет euromag.ru.

Уже можно кататься на горнолыжных курортах в Кортине д’Ампеццо, Араббе, Тре-Чиме-Доломити, Валь-ди-Фьемме/ Оберегген и Сан-Мартино-ди-Кастроцца/Пассо-Ролле.