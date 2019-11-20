Италия: подъемники Доломитовых Альп откроются раньше

Среда, 20 Ноябрь 2019 Италия Италия

Италия: подъемники Доломитовых Альп откроются раньше

Благодаря обильным снегопадам в Доломитовых Альпах некоторые подъемники и трассы откроются еще до официального начала сезона, намеченного на 30 ноября.

В Доломитовых Альпах выпало более полуметра снега на высоте 1000 м над уровнем моря. В ближайшие дни ожидаются еще более обильные снегопады. Хотя официальное открытие сезона 2019-20 в Dolomiti Superski назначено на 30 ноября, некоторые подъемники и трассы уже работают, и еще несколько откроются в ближайшие дни благодаря хорошему снежному покрову, пишет euromag.ru.

Уже можно кататься на горнолыжных курортах в Кортине д’Ампеццо, Араббе, Тре-Чиме-Доломити, Валь-ди-Фьемме/ Оберегген и Сан-Мартино-ди-Кастроцца/Пассо-Ролле.

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