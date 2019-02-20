Италия: "подушки безопасности" на дорогах

Таким способом они решили обезопасить головы пешеходов, неразумно использующих на улице смартфоны.

Администрация города всерьез обеспокоена здоровьем людей, которые все чаще при ходьбе, не обращая внимание на всевозможные опасные препятствия (бордюр, движущийся автомобиль), продолжают с упоением смотреть в экран своего гаджета, пытаясь на ходу прочитать сообщение или пост в социальной сети. При этом они рискуют попасть под машину, столкнуться с другим таким же "зависимым" пешеходом, либо разбить лоб о столб, пишет rg.ru.

Для того, чтобы в буквальном смысле смягчить силу удара, было принято решение оборудовать все столбы и стоящие дорожные знаки в Больцано специальными подушками, которые в народе уже прозвали "паратеста", что в переводе означает "защита для головы". Конструкция цвета фуксии, выполненная из мягкого и устойчивого к погодным изменениям материала, охватывает столб по периметру на уровне головы. На подушке изображен символ в виде человека, который идет, уткнувшись в телефон. Ожидается, что яркий цвет подушек поможет людям быстрее среагировать на то, что перед ними может возникнуть препятствие, а поролон позволит им сохранить голову в целости и сохранности, если они вовремя на него не отреагировали.

Параллельно с установкой подушек власти запустили информационную кампанию Stay Smart, которая должна повысить сознательность людей при использовании различных девайсов на улице. В ее рамках озвучиваются пять практических советов по разумному использованию смартфонов, нацеленных на снижение вреда от излучения телефонов, а также на сокращение зависимости от социальных сетей.