Италия: Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Среда, 19 Июнь 2019 Италия Италия

Италия: Погба хочет вернуться в «Ювентус»

Полузащитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Поль Погба близок к возвращению в «Ювентус».

Об этом сообщает официальный сайт известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, обе стороны ждут скорейшего воссоединения. Погба считает, что в «Ювентусе» ему будет лучше, чем в мадридском «Реале».

Однако туринский клуб может столкнуться с трудностями из-за требований француза по зарплате. Так, в «МЮ» Погба зарабатывает около 15 миллионов фунтов стерлингов за сезон. К тому же команда Уле-Гуннара Сульшера готова предложить хавбеку улучшенный контракт с зарплатой в 500 тысяч фунтов в неделю, чтобы удержать игрока. Сообщается, что представители «Ювентуса» и английского клуба уже встретились для обсуждения данного вопроса, пишет news.sportbox.ru.

Ранее Погба сказал в одном из интервью, что готов уйти из английского клуба ради нового вызова.

Напомним, хавбек выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 годы и четыре раза становился чемпионом Италии в составе туринского клуба.

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