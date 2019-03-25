Италия: похудение может уменьшить головную боль

Специалистами Университета Падуи определили, что снижение веса благоприятно действует на снижение головной боли. Ими было замечено, что чаще всего мигреням подвержены люди с избыточной массы тела. А, как известно, человек с головной болью менее продуктивен, в результате чего снижается качество социальной жизни, пишет planet-today.ru.

В исследовании приняли участие 473 человека, подверженные частым головным болям. При значительном избавлении от лишних килограммов, уменьшались интенсивность и частота мигреней. Сам механизм такой взаимосвязи пока до конца не изучен. Предполагается, что важным фактором могли стать изменение психологии и поведения пациентов.

Доктор Погано, соавтор проекта, обращает внимание, что при снижении веса происходит так же и снижение риска развитии многих заболеваний. Например: инсульт, сахарный диабет, заболевания сердечно-сосудистой системы и многих других.

Так же им отмечено, что численность людей, страдающих от мигреней, намного больше в странах с развитой промышленностью. И все, что от них требуется - лишь следить за своим весом, что бы избежать неприятных последствий. Все это поможет не только сохранить хорошее самочувствие, но и улучшить качество своей жизни.