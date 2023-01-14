Италия: покажи две цены

С середины недели автозаправочные станции в Италии обязаны показывать две цены на топливо: свою и официальную. Правительство Джорджи Мелони хочет создать прозрачную и контролируемую ценовую политику в Италии с введением в действие положения о том, что заправочные станции также должны отображать официальную среднесуточную цену на бензин и дизельное топливо.

Так называемая «средняя цена за литр», которая ежедневно определяется министерством окружающей среды, также должна быть указана на табло автозаправочных станций.

Таким образом, потребители могут сразу увидеть разницу между суммой, рассчитанной правительством, и текущей ценой топлива, продаваемого на заправке.

Операторы заправок, которые не соблюдают эту меру, рискуют быть оштрафованными, а в случае многократных нарушений положения власти могут приостановить деятельность автозаправочной станции на срок от семи до девяноста дней.

Инспекция автозаправок проводится местными префектурами в сотрудничестве с финансовой охраной.

Правительство также решило создать так называемый Комитет по оповещению, который будет отвечать за управление возможной ценовой напряженностью, в дополнение к поддержанию цен на топливо под контролем.

План также включает ограничение цен на топливо, продаваемого на автомагистралях.