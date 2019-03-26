Италия: Пол Сурридж подтвердил увольнение из Roberto Cavalli

Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram.

Информация об увольнении Сурриджа появилась на прошлой неделе. По данным источников WWD, причиной разрыва контракта могло стать недостаточное финансирование бренда. Сам дизайнер написал в Instagram, что хочет сосредоточиться на других проектах, которые были отложены из-за работы в из Roberto Cavalli, пишет profashion.ru.

Пол Сурридж пришел в Roberto Cavalli в мае 2017 года, сменив на должности креативного директора Питера Дундаса. Первой его работой стала коллекция весна-лето 2018. До этого Сурридж в разные годы сотрудничал с брендами Acne Studios, Z Zegna, Calvin Klein, Burberry и Jil Sander.

В октябре 2016 года в Roberto Cavalli стартовала реорганизация убыточного бизнеса, которая была завершена в 2018 году. В июле прошлого года сообщалось, что итальянская частная акционерная компания Clessidra SGR готова уступить долю в модном доме новому инвестору. Среди возможных покупателей в феврале этого года назывались дизайнер Филипп Плейн при поддержке инвестиционной компании и итальянский предприниматель Ренцо Россо – через собственный концерн OTB.