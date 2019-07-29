Италия: полицейский был убит в Риме

Полицейский остановил для проверки двух граждан по подозрении в причастности к ограблению. Один из них нанес сотруднику полиции семь ножевых ранений. Полицейский скончался в больнице. В столице Италии приняты усиленные меры по поиску нападавших, пишет regnum.ru.

Соболезнования семье погибшего выразили премьер-министр Италии Джузеппе Конте и другие министры. Глава МВД Маттео Сальвини заявил, что «ублюдка» после поимки ждет длительное тюремное заключение, в ходе которого он «заплатит за все до конца».