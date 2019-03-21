Италия: политик заболел ветрянкой

Итальянский политик Массимилиано Федригу попал в больницу с ветрянкой. Ирония ситуации заключается в том, что больной неоднократно выступал против обязательной вакцинации детей в стране, сообщает Repubblica.

Закон об обязательной вакцинации детей приняли в Италии в 2017 году, в силу он вступил в марте 2019 года. В законе сказано, что дети до 16 лет обязаны получать прививки от 10 заболеваний, в том числе, от ветрянки, чтобы иметь право ходить в школы и детские сады. За игнорирование этой нормы родителям грозит штраф в 500 евро, пишет vesti.ru.

Глава итальянского региона Фриули-Венеция Массимилиано Федрига Федрига назвал новый закон бесчеловечным.

"Я не сторонник антипрививочного движения, но считаю, что родителей нельзя принуждать к вакцинации детей", — отметил итальянец.

Политик подчеркнул, что его дети привиты, и он заразился ветрянкой не от них.

Тем не менее, итальянец стоит на своем. Он говорит, что родителям надо объяснять пользу прививок, а не принуждать их к этому.