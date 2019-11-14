Италия: популярный пляж на Сардинии сделают платным для туристов

"Вход на пляж La Pelosa, знаменитый белоснежным песком и бирюзовыми водами, сделают платным с лета 2020 года. Кроме того, будут введены ограничения на вход — до 1,5 тыс. человек максимум", — пишет издание.

Как отмечает газета, меры будут приняты из-за чрезмерного числа посетителей, которые угрожают экосистеме пляжа. Сначала они будут действовать в тестовом режиме, пишет tourism.interfax.ru.

"Проблема с туристами, которые умышленно или неумышленно причиняют ущерб пляжам, существует на Сардинии не первый год. В прошлом году путешественникам запретили приносить пляжные полотенца, поскольку на них оседает песок. Другая проблема – воровство песка и ракушек туристами, за что введены штрафы до 3 тыс. евро", — отмечает газета.

В августе власти Сардинии вернули на местные пляжи 10 тонн песка, изъятого из чемоданов туристов при досмотре в аэропорту Ольбии за многие годы. Путешественники наполняли песком бутылки и пытались вывезти его в качестве сувенира, хотя это запрещено законом.