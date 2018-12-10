Италия: посещение музеев Ватикана в 2019 году будет ограничено

Это связано с безопасностью туристов и гостей столицы Италии. Руководство знаменитых музеев Ватикана в Риме может ограничить количество ежедневных посетителей после жалоб гидов на толпы туристов. Об этом пишет TURIZM.RU со ссылкой на Lonely Planet. Музеи, в коллекциях которых находятся бесценные произведения Рафаэля, Микеланджело и Пикассо, ежегодно посещают более 6 миллионов человек.

В 2019 году самые известные музеи Ватикана ограничат посещаемость. Это связано с безопасностью туристов и гостей столицы Италии. Руководство знаменитых музеев Ватикана в Риме может ограничить количество ежедневных посетителей после жалоб гидов на толпы туристов. Об этом пишет TURIZM.RU со ссылкой на Lonely Planet. Музеи, в коллекциях которых находятся бесценные произведения Рафаэля, Микеланджело и Пикассо, ежегодно посещают более 6 миллионов человек, пишет napoli1.com.

Лицензированные гиды отмечают, что ситуация ухудшается в высокий сезон с марта по октябрь. Температура воздуха в этот период поднимается до +40°C, а количество посетителей достигает 30 000 человек в день. Между тем, коридор длиной более километра, ведущий к Сикстинской капелле, имеет только два выхода. Давка часто приводит к обморокам среди туристов. В ответ на опасения директор музеев Ватикана Барбара Джатта заявила, что сегодня предпринимается максимум усилий, чтобы сделать посещение комфортным. Так, нанята специальная компания для улучшения системы продажи билетов, усовершенствованы меры безопасности. Кроме того, в музеях планируется установить дополнительные кондиционеры. В будущем откроется дополнительный вход в музей.

Продолжит действовать и специальное утреннее предложение, которое позволяет посетить музеи в 06:00 утра. Ранние экскурсии дают возможность туристам в сопровождении работников принять участие в церемонии открытия всех дверей и прогуляться без толпы по лестнице Симонетти, Атриуму четырех ворот и, естественно, Сикстинской капелле. Руководство этого музея также не исключает ограничение количества гостей.

В коллекции комплекса музеев Ватикана, основанных в начале XVI века, насчитывается около 70 000 произведений искусства. Из них 20 000 в открытом доступе. Всего в ватиканских музеях 54 галереи. Стоимость полного входного билета без онлайн-бронирования составляет 17 евро. Интернет-билет, позволяющий попасть без очереди, обойдется в 29,50 евро. Музей открыт с понедельника по субботу с 09:00 до 18:00, а также каждое последнее воскресенье месяца с 09:00 до 14:00.