Италия: посещение Венеции станет платным

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на решение властей города на воде.

Как отмечается, плату за въезд хотели ввести уже давно, однако технические механизмы нововведения не были проработаны.

По словам мэра Венеции Луиджи Бруньяро, сначала в городе введут налоги в качестве пробной версии. Предполагается, что сборы станут обязательными с 1 сентября 2020 года, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что туристам запретили гулять полуголыми в Риме. Кроме того, также запрещается вещать «замки любви» на мостах в столице Италии, прикасаться к фонтанчикам губами во время питья, купаться в городских фонтанах и есть фастфуд в туристических местах. Посетителей просят не плавать в каналах, не устраивать пикники вне общественных мест, слишком долго останавливаться на мостах, разбрасывать везде мусор, ездить на велосипедах, стоять или лежать на скамейках, заниматься спортом или заниматься искусством без разрешения.