Италия: посетители Помпей смогут увидеть недавно найденную фреску

Вторник, 03 Декабрь 2019 Италия Италия

Италия: посетители Помпей смогут увидеть недавно найденную фреску

Произведение искусства, обнаруженное в ходе раскопок в Помпеях в прошлом году, будет впервые публично показано в древнем городе.

Об этом сообщает портал The ARTnews.

Фреска, на которой изображен греческий миф о Леде и лебеде, была обнаружена в ходе раскопок в археологическом парке Реджио-V, или пятом районе Помпей. Теперь дом, где находится фреска, и улица Везувия, на которой он расположен, вновь станут доступны для посетителей, пишет regnum.ru.

В сказании о Леде и лебеде греческий бог Зевс обращается в лебедя в соблазняет ее. На фреске изображена обнаженная Леда, на которой сидит лебедь. По мнению археологов, владелец жилища, в котором была обнаружена фреска, вероятно, был богатым купцом.

Фотогалерея

  • Выставка 240 лет дипломатических отношений Россия-Португалия
  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)