Италия: посетители Помпей смогут увидеть недавно найденную фреску

Об этом сообщает портал The ARTnews.

Фреска, на которой изображен греческий миф о Леде и лебеде, была обнаружена в ходе раскопок в археологическом парке Реджио-V, или пятом районе Помпей. Теперь дом, где находится фреска, и улица Везувия, на которой он расположен, вновь станут доступны для посетителей, пишет regnum.ru.

В сказании о Леде и лебеде греческий бог Зевс обращается в лебедя в соблазняет ее. На фреске изображена обнаженная Леда, на которой сидит лебедь. По мнению археологов, владелец жилища, в котором была обнаружена фреска, вероятно, был богатым купцом.