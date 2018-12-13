Италия после теракта в Страсбурге усиливает меры безопасности

Четверг, 13 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия после теракта в Страсбурге усиливает меры безопасности

В Италии специальный антитеррористический комитет рекомендовал поднять до «верхнего предела» уровень контроля и мер противодействия терроризму.

Эта мера вводится на «период всех рождественских и новогодних праздников». В Италии уже действует повышенный уровень угрозы, введенный после ряда терактов в Европе, пишет inforos.ru.

Сегодняшнее заседание комитета было вызвано трагедией в Страсбурге, где хорошо известный правоохранительным органам человек (имеет в свои 29 лет уже 27 судимостей) открыл стрельбу по людям на рождественской ярмарке. Убиты трое, пострадали 13 человек. Преступнику удалось скрыться, ведутся его поиски.

Французские власти квалифицировали случившееся как теракт.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья