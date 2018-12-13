Италия после теракта в Страсбурге усиливает меры безопасности
В Италии специальный антитеррористический комитет рекомендовал поднять до «верхнего предела» уровень контроля и мер противодействия терроризму.
Эта мера вводится на «период всех рождественских и новогодних праздников». В Италии уже действует повышенный уровень угрозы, введенный после ряда терактов в Европе, пишет inforos.ru.
Сегодняшнее заседание комитета было вызвано трагедией в Страсбурге, где хорошо известный правоохранительным органам человек (имеет в свои 29 лет уже 27 судимостей) открыл стрельбу по людям на рождественской ярмарке. Убиты трое, пострадали 13 человек. Преступнику удалось скрыться, ведутся его поиски.
Французские власти квалифицировали случившееся как теракт.