Италия построит ж/д Турин – Лион

Линия пройдет в туннелях под Альпами и сократит путь от Парижа до Милана на три часа.

Сейчас из Турина в Париж можно добраться за пять с половиной часов, из Милана – за семь часов.

Протяженность новой дороги составит 270 км, из них 58 км пролегает в туннелях.

Строительство планируют завершить к 2030 году, пишет euromag.ru.

Как пишет Independent, благодаря новой линии добраться до Великобритании из Италии можно будет за шесть часов.

Однако жители некоторых итальянских коммун против строительства линии, уточняет Euronews. Они уверены, что не стоит вкладываться в линию Турин – Лион, когда в некоторых городах Италии железнодорожное сообщение отсутствует полностью.