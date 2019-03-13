Италия потеряла полмиллиона рабочих мест в сфере строительства

Среда, 13 Март 2019 Италия Италия

Италия потеряла полмиллиона рабочих мест в сфере строительства

За тот же период прекратили свою деятельность 120 тысяч предприятий.

Число рабочих мест в сфере строительства в Италии с 2008 года сократилось на 550 тысяч, передает Adnkronos во вторник, 12 марта, со ссылкой на данные профильных ассоциаций.

За тот же период прекратили свою деятельность 120 тысяч предприятий, пишет regnum.ru.

Заморожены 600 проектов на общую сумму 36 млрд евро. Объем экономического эффекта от них должен был составить 125 млрд евро и создать еще 1,5 миллиона рабочих мест.

Ранее руководители правительства Италии анонсировали проект «разморозки» нескольких сотен ранее начатых строек. Одним из первых примеров стало возобновление работ на автодороге на Сицилии.

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