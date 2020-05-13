Италия: появились подробности о рестайлинговом Fiat Tipo

Среда, 13 Май 2020 Италия Италия

Италия: появились подробности о рестайлинговом Fiat Tipo

Итало-американская компания Fiat оснастит обновлённую модель хэтчбека Tipo мягкой гибридной трансмиссией.

Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Рестайлинговое авто обзавелось новым логотипом Fiat. Теперь вместо красно-серебристой эмблемы на машине красуется значок с более простым дизайном в стиле ретро, который впервые был продемонстрирован на концепт-каре Centoventi в 2019 году, пишет regnum.ru.

Кроме эмблемы автопроизводители оснастили модель новыми светодиодными передними фонарями, иной радиаторной решёткой и противотуманными фарами с изменённым дизайном.

Отдельно стоит отметить, что прототип имеет спортивный контрактный кузов.

Ожидается, что обновлённый Tipo будет оснащён новой мягкой гибридной трансмиссией, состоящей из однолитрового трехцилиндрового бензинового движка, работающего вместе с 12-вольтовым электромотором с ременным приводом.

Официальная премьера авто планируется в конце 2020 года.

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