Италия: появились подробности о рестайлинговом Fiat Tipo

Об этом сообщается на сайте SpeedMe.ru.

Рестайлинговое авто обзавелось новым логотипом Fiat. Теперь вместо красно-серебристой эмблемы на машине красуется значок с более простым дизайном в стиле ретро, который впервые был продемонстрирован на концепт-каре Centoventi в 2019 году, пишет regnum.ru.

Кроме эмблемы автопроизводители оснастили модель новыми светодиодными передними фонарями, иной радиаторной решёткой и противотуманными фарами с изменённым дизайном.

Отдельно стоит отметить, что прототип имеет спортивный контрактный кузов.

Ожидается, что обновлённый Tipo будет оснащён новой мягкой гибридной трансмиссией, состоящей из однолитрового трехцилиндрового бензинового движка, работающего вместе с 12-вольтовым электромотором с ременным приводом.

Официальная премьера авто планируется в конце 2020 года.