Италия: появился «признак возрождения»

Среда, 01 Июль 2020 Италия

Италия: появился «признак возрождения»

В самой пострадавшей от коронавируса больнице Италии произошел беби-бум.

Доктора называют это «признаком возрождения» после кризиса.
В итальянской больнице, которая была эпицентром коронавируса в стране, за сутки родились 15 детей, сообщает ANSA.
Пять мальчиков и десять девочек появились на свет в городской больнице города Кремона в Ломбардии. По словам врачей и акушерок, это «экстраординарное» событие, и такого «не было никогда». Доктор Альдо Риккарди назвал его «признаком возрождения» после коронавирусного кризиса.
Все малыши здоровы, среди них есть и пара близнецов.
Два месяца назад отделение акушерства и гинекологии в больнице было единственным, которое не преобразовали в отделение интенсивной терапии для пациентов с COVID-19. Больницу Кремоны назвали наиболее пострадавшей в Италии во время пандемии, а Ломбардия стала эпицентром болезни в стране.

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