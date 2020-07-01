Италия: появился «признак возрождения»

Доктора называют это «признаком возрождения» после кризиса.

В итальянской больнице, которая была эпицентром коронавируса в стране, за сутки родились 15 детей, сообщает ANSA.

Пять мальчиков и десять девочек появились на свет в городской больнице города Кремона в Ломбардии. По словам врачей и акушерок, это «экстраординарное» событие, и такого «не было никогда». Доктор Альдо Риккарди назвал его «признаком возрождения» после коронавирусного кризиса.

Все малыши здоровы, среди них есть и пара близнецов.

Два месяца назад отделение акушерства и гинекологии в больнице было единственным, которое не преобразовали в отделение интенсивной терапии для пациентов с COVID-19. Больницу Кремоны назвали наиболее пострадавшей в Италии во время пандемии, а Ломбардия стала эпицентром болезни в стране.