Италия: Prada пришлось извиняться за «расистские» вещи

Вторник, 18 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: Prada пришлось извиняться за «расистские» вещи

Пользователи Twitter ополчились на итальянский модный дом Prada за коллекцию одежды с фантастическими персонажами и обвинили бренд в расизме.

Люксовый бренд представил праздничную коллекцию Pradamalia, в которую добавил семь новых существ со сверхъестественными способности. Однако пользователи социальной сети Twitter заметили, что два персонажа Otto и Toto, представленные в коллекции, имеют большие губы и похожи на чернокожих людей. Разъяренные комментаторы ополчились на бренд за «расистскую пропаганду» и призвали компанию нанять больше чернокожих сотрудников.

Представители Prada тут же опровергли обвинения в расизме. «Prada не терпит расизма. Pradamalia — это вымышленные персонажи, представляющие творческую задумку Prada. Это воображаемые существа, которые не имеют какого-либо отношения к реальному миру и, разумеется, к темнокожим людям», — написала компания в официальном Twitter-аккаунте.

В результате компания все же принесла свои извинения и изъяла несколько товаров коллекции Pradamalia из продажи.

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья