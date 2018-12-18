Италия: Prada пришлось извиняться за «расистские» вещи

Люксовый бренд представил праздничную коллекцию Pradamalia, в которую добавил семь новых существ со сверхъестественными способности. Однако пользователи социальной сети Twitter заметили, что два персонажа Otto и Toto, представленные в коллекции, имеют большие губы и похожи на чернокожих людей. Разъяренные комментаторы ополчились на бренд за «расистскую пропаганду» и призвали компанию нанять больше чернокожих сотрудников.

Представители Prada тут же опровергли обвинения в расизме. «Prada не терпит расизма. Pradamalia — это вымышленные персонажи, представляющие творческую задумку Prada. Это воображаемые существа, которые не имеют какого-либо отношения к реальному миру и, разумеется, к темнокожим людям», — написала компания в официальном Twitter-аккаунте.

В результате компания все же принесла свои извинения и изъяла несколько товаров коллекции Pradamalia из продажи.