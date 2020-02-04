Италия: правильная музыка в спортзале поможет ставить рекорды

Вторник, 04 Февраль 2020 Италия Италия

Италия: правильная музыка в спортзале поможет ставить рекорды

Правильно составленный музыкальный плейлист делает занятия в спортзале более результативными.

А значит, нам нужно более ответственно подходить к загрузке музыки телефон или плеер.

Миллионы людей посещают спортзалы, и большинство во время занятий вставляют наушники, чтобы слушать музыку. Ученые из Университета Вероны в Италии выяснили, что плейлист при физических нагрузках может увеличить их результативность. А значит, хорошая музыка - доказанный способ стать более спортивными. Но какую же музыку следует считать подходящий для физических нагрузок? Оказывается, всё зависит от её темпоритма. Таковы результаты исследования, опубликованного в воскресенье журналом Frontiers in Psychology, пишет medikforum.ru.

Так, если в наушниках звучит быстрая и ритмичная музыка, чей темпоритм составляет эквивалент 170 ударов сердца в минуту, то она уменьшает количество необходимых усилий для выполнения тех или иных нагрузок и идет на пользу сердечно-сосудистой системе, если сравнивать её с музыкой меньшей интенсивности. Авторы исследования также доказали, что музыка может вдохновлять и повышать настроение еще до физических нагрузок, уменьшать восприятие боли и усталости во время тренировок, а также повышать спортивные показатели и выносливость.

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