Италия: правнук Муссолини баллотируется в Европарламент

Гай Юлий Цезарь Муссолини, правнук Бенито Муссолини, вошел в список кандидатов от партии «Братья Италии» на выборах в Европарламент, передает Agenzia Italia в понедельник, 8 апреля.

Правнук Бенито Муссолини станет уже четвертым носителем этой фамилии в итальянской политике: одна из внучек Бенито, Алессандра — член сената Италии и экс-депутат Европарламента, еще одна, Ракель, работает в римской мэрии.

Гай Юлий Цезарь Муссолини родился в Аргентине, долгое время жил в Венесуэле, а потом на Ближнем Востоке, и после морской службы занялся бизнесом. Он полагает, что полученный в других странах опыт поможет ему заниматься политикой в Италии, пишет regnum.ru.

Впервые о возможном участии Муссолини-младшего в предвыборной кампании стало известно осенью 2018 года. Тогда наблюдатели иронически отмечали, что его выдвижение знаменует собой материализацию страхов еврокомиссара Пьера Московиси, который предсказал возможное появление во главе европейских стран «множества маленьких Муссолини» — так он назвал своих политических оппонентов, прежде всего итальянских.