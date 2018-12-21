Италия: правонарушителям запретят посещать Рим

Пятница, 21 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия: правонарушителям запретят посещать Рим

За нарушение общественного порядка туристам запретят посещать город.

Мэр Рима подписал закон, согласно которому нарушителям правил поведения в столице Италии будут запрещать посещение исторических районов на срок до 60 дней.

Власти Рима дополнили перечень запретов для туристов еще одной мерой, в случае повторного нарушения путешественников выдворяют из района с последующим запретом на въезд, сообщает Votpusk.ru со ссылкой на издание The Bulletin. «Мэр Рима подписал закон, согласно которому нарушителей общественного порядка в столице Италии будут не только штрафовать, но и запрещать им посещение исторических районов на срок до 60 дней. За повторные нарушения их попросят покинуть места на более длительный срок», — пишет портал. 

Как отмечает издание, помимо выдворения из отдельных районов города, закон предполагает наложение на нарушителей штрафов в размере от 150 до 500 евро. А тех, кто наносит ущерб памятникам архитектуры, могут даже привлечь к уголовной ответственности. К нарушениям общественного порядка относятся: купание в фонтанах, распитие алкогольных напитков после полуночи, ношение костюма центуриона на улицах итальянской столицы, запрещено бросать мусор рядом с памятниками архитектуры и в фонтаны, а также фотографироваться, взобравшись на исторические строения, пишет napoli1.com.

«Некоторые путешественники принимают решение увековечить свои имена на стенах Колизея. Подобный вандализм также будет наказуем, поскольку нашей задачей является сохранение исторических памятников», — цитирует портал менеджера по маркетингу Roma Experience Давида Болоньези. За вандализм, как сообщает издание, с туристов будут взимать крупные штрафы, а также потребуют привести испорченное наследие в порядок. Среди прочих запретов питье из стеклянной бутылки, расклеивание листовок и наклеек на уличные фонари, бросание окурков. Запреты также касаются и туристических групп, которые перегораживают движение пешеходам рядом с парками, музеями, университетами и больницами.   

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья