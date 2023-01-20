Италия: правые сохраняют завоеванные политические позиции

После 100 дней правления правые сохраняют в Италии завоеванные политические позиции. Поддержка партии «Братья Италии» (FdI) приближается или уже превышает 30% к концу третьего месяца работы правительства, приведенного к присяге 22 октября. Это показали последние опросы общественного мнения, результаты которых были опубликованы в среду вечером.

Согласно данным, опубликованным в правой ежедневной газете Il Giornale, «Братья Италии» во главе с Джорджей Мелони по-прежнему являются крупнейшей партией, набравшей в общественном мнении 28,8% симпатизантов. На выборах 26 сентября FdI набрала 25% голосов.

«Движение пяти звезд» (M5S), возглавляемое бывшим премьер-министром Джузеппе Конте, выросло до 17,5% по сравнению с 15,4% в сентябре на выборах.

Третьей стала левая Демократическая партия (ДП) с 16,3% по сравнению с 19% в сентябре. Эту левую партию, которая готовится к съезду и выборам нового генерального секретаря, временно возглавляет генеральный секретарь Энрико Летта, ушедший в отставку в конце сентября.

Поддержка правой партии «Лига» во главе с Маттео Сальвини составляет 8,6%, что немного ниже после 9% на выборах в сентябре.