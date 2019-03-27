Италия: праздник духовой музыки в РЦНК

Военные марши, европейская и русская классика, музыка современных композиторов и джазовые композиции прозвучали в исполнении 36 талантливых музыкантов. Несмотря на свой юный возраст, ребята в составе оркестра уже стали обладателями Гран-при международных конкурсов «Открытая Европа – Открытая планета» и «Спасская башня – детям», I премии международных конкурсов в Воронеже, Лондоне, Москве, Париже и Санкт-Петербурге.

Оркестр «Барокко-плюс» выступает на престижных концертных площадках Москвы, постоянный участник значимых московских городских мероприятий. По результатам исполнительской деятельности оркестру присвоено почетное звание Московский городской творческий коллектив.

Подарком гостям РЦНК стало выступление лауреата международных и всероссийских конкурсов, преподавателя школы по классу народного пения Эльвиры Луганской-Самоваровой. Вместе с Эльвирой русскую народную песню «Валенки» пел весь зал.

Руководитель оркестра – заслуженный артист Российской Федерации, лауреат международных конкурсов Ришат Гаитович Имаев.