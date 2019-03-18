Италия: Premiata представила кроссовки Sharky с акульим глазом

Понедельник, 18 Март 2019 Италия Италия

Италия: Premiata представила кроссовки Sharky с акульим глазом

Итальянский бренд выпустил унисекс-кроссовки, сшитые из разных материалов.

Верх модели украшает узор в виде глаза морского хищника, а подошву — необычная гравировка.

Из крошечной мастерской, основанной в регионе Марке, компания Premiata разрослась в серьезное и масштабное производство. Семейство Мацца шьет обувь с конца XIX века. Успех марки сложился из нескольких факторов — особого дизайна колодки, внимания к деталям, любви к экспериментам и чувства юмора. Изначально Premiata выпускала классическую мужскую обувь, но с 1991 года, когда семейным делом стал заниматься Грациано Мацца, начала расширять ассортимент, пишет style.rbc.ru.

Весенне-летний сезон компания открыла громкой премьерой — кроссовками Sharky. Верх сшит из нескольких кусочков, которые соединены «спайками» и прикреплены к необычной фигурной подошве. Каждую модель новой линии украшает графический логотип, изображающий акулий глаз, — это своего рода знак отличия, который выделяет новинку из всего, что выпускала компания раньше.

На массивной подошве можно заметить, во-первых, символы региона Марке, где до сих пор расположен главный офис Premiata, во-вторых, изображение волн Адриатического моря и, в-третьих, девять звезд — по числу чемпионских побед местной знаменитости — мотогонщика Валентино Росси.

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