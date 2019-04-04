Италия: презентация книги протоиерея Георгия Ореханова

Четверг, 04 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: презентация книги протоиерея Георгия Ореханова

Лев Толстой. «Пророк без чести»: презентация книги протоиерея Георгия Ореханова.

Протоиерей Георгий Ореханов, автор книги «Лев Толстой. "Пророк без чести": хроника катастрофы», вышедшей в издательстве Эксмо, Москва, в 2016 году стал гостем пятой встречи, проводимой в рамках цикла лекций «Портреты русских писателей». 3 апреля в Российском центре науки и культуры в Риме вновь говорили о величайшем русском писателе Льве Николаевиче Толстом, но теперь уже о его психологическом портрете.

Лев Толстой – писатель, заставший правление трех русских царей, принятие Великих реформ и сменившие их контрреформы, отмену крепостного права и первую русскую революцию и отразивший в своем творчестве сложную историю нашего государства. Как известно, писатель, так глубоко связанный своими корнями с Россией и русской культурой, проповедовал тот тип христианства, который стал очень популярен в Европе в XIX веке. Особенности духовного склада Толстого сделали его конфликт с Русской православной церковью неизбежным. Истории именно этого трагического противостояния посвящена книга отца Георгия Ореханова. Автор предложил гостям РЦНК вновь взглянуть на этот конфликт, и сделать это непредвзято, с высоты накопленного человечеством опыта.

После презентации состоялась широкая дискуссия с участием клириков храма святой великомученицы Екатерины в Риме, представителей Римской католической церкви, филологов, студентов и соотечественников.

Протоиерей Георгий Ореханов – кандидат богословия, доктор церковной истории, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Русской православной церкви, проректор по международной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ). Член экспертного совета Высшей Аттестационной Комиссии по теологии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

orehanov441

orehanov442

 

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья