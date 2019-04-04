Италия: презентация книги протоиерея Георгия Ореханова

Протоиерей Георгий Ореханов, автор книги «Лев Толстой. "Пророк без чести": хроника катастрофы», вышедшей в издательстве Эксмо, Москва, в 2016 году стал гостем пятой встречи, проводимой в рамках цикла лекций «Портреты русских писателей». 3 апреля в Российском центре науки и культуры в Риме вновь говорили о величайшем русском писателе Льве Николаевиче Толстом, но теперь уже о его психологическом портрете.

Лев Толстой – писатель, заставший правление трех русских царей, принятие Великих реформ и сменившие их контрреформы, отмену крепостного права и первую русскую революцию и отразивший в своем творчестве сложную историю нашего государства. Как известно, писатель, так глубоко связанный своими корнями с Россией и русской культурой, проповедовал тот тип христианства, который стал очень популярен в Европе в XIX веке. Особенности духовного склада Толстого сделали его конфликт с Русской православной церковью неизбежным. Истории именно этого трагического противостояния посвящена книга отца Георгия Ореханова. Автор предложил гостям РЦНК вновь взглянуть на этот конфликт, и сделать это непредвзято, с высоты накопленного человечеством опыта.

После презентации состоялась широкая дискуссия с участием клириков храма святой великомученицы Екатерины в Риме, представителей Римской католической церкви, филологов, студентов и соотечественников.

Протоиерей Георгий Ореханов – кандидат богословия, доктор церковной истории, доктор исторических наук, профессор кафедры истории Русской православной церкви, проректор по международной работе Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ). Член экспертного совета Высшей Аттестационной Комиссии по теологии при Министерстве образования и науки Российской Федерации.