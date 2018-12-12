Италия: презентация в РЦНК лирической оперы «Драма на охоте»

Участвуют: Мария Томасси (сопрано), Массимо Симеоли (баритон), Франческо Джанелли (тенор), Изабелла Палермо (меццо-сопрано), Андреа Де Грегорио (тенор) и Федерико Фиальдини (тенор). Либретто – Лаура Феличе.

Вход свободный при наличии мест в зале. Обращаем ваше внимание, что в 19:15 двери в РЦНК закроются и попасть на презентацию будет нельзя.