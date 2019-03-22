Италия: прибыль Enel выросла более чем на четверть

Итальянский энергоконцерн Enel обнародовал сегодня финансовую отчетность, согласно которой чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании, выросла по итогам 2018 года на 26,7% к предыдущему году и достигла 4,789 млрд евро.

При этом выручка Enel увеличилась за отчетный период на 1,4% до 75,672 млрд евро, сообщает rosbalt.ru.

Напомним также, что по итогам 2017 года чистая прибыль, приходящаяся на акционеров головной компании Enel, выросла в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 3,779 млрд евро. Выручка за позапрошлый год увеличилась на 5,7% до 74,639 млрд евро.