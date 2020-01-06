Италия: прилавки с сувенирами уберут с главных площадей в Риме

Об этом сообщает The Guardian.

Мэр города Вирджиния Раджи пояснила, что палатки с ассортиментом футболок, кружек, миниатюрных колизеев и магнитов, не сочетаются с окружающей их древней архитектурой.

По этой причине 17 лотков, включая те, что находились рядом с фонтаном Треви, Испанской лестницей, Пантеоном и Пьяцца Навона, уберут с привычных мест. Восемь из них переместят на улицы города, подальше от достопримечательностей.

Раджи добавила, что эта мера связана со стремлением защитить историческое наследие Рима и обеспечить безопасность самых посещаемых объектов.

Эти правила должны были вступить в силу 1 января, но в настоящее время два лотка по-прежнему работают возле фонтана Треви, пишет РИА Новости.

Мэр города ранее заявляла о необходимости убрать нелегальную торговлю с улиц, а также запретить туристам есть около памятников архитектуры, ходить с голым торсом и таскать чемоданы и большие сумки по историческим лестницам. Раджи также хотела ввести штрафы для тех, кто залезает в фонтаны.