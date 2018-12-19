Италия пришла к соглашению с ЕС по бюджету

Среда, 19 Декабрь 2018 Италия Италия

Италия пришла к соглашению с ЕС по бюджету

Италия заключила соглашение с комиссией Европейского союза (ЕС) по бюджету на 2019 год.

По данным агентства, договоренности будут оформлены в среду, 19 декабря. Отмечается, что заключение соглашения пройдет в Брюсселе.

Как отмечается, после возникших разногласий Рим представил пересмотренный план бюджета, в котором заложен меньший дефицит. Это дало возможность для интенсивных переговоров, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках к бюджету.

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