Италия пришла к соглашению с ЕС по бюджету

По данным агентства, договоренности будут оформлены в среду, 19 декабря. Отмечается, что заключение соглашения пройдет в Брюсселе.

Как отмечается, после возникших разногласий Рим представил пересмотренный план бюджета, в котором заложен меньший дефицит. Это дало возможность для интенсивных переговоров, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что Италия отвергла ультиматум ЕС о поправках к бюджету.