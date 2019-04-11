Италия: прививки останутся обязательными

Четверг, 11 Апрель 2019 Италия Италия

Италия: прививки останутся обязательными

Джулия Грилло посоветовала политикам держаться подальше от медицины.

Никакого пересмотра статуса прививок в Италии не будет, «они должны делаться и они будут делаться», заявила в среду, 10 апреля, в интервью Sky Tg 24 министр здравоохранения Джулия Грилло.

Протест против прививок носит не научный, а идеологический характер, считает министр. Она посоветовала политикам держаться подальше от медицины и отделять «науку от болтовни», пишет regnum.ru.

В марте 2019 года в Италии вступил в силу запрет на посещение детских садов не привитыми детьми в возрасте до 6 лет. Вице-премьер Италии Маттео Сальвини обращался к Джулии Грилло с просьбой отменить данный запрет, но в минздраве ответили отказом.

Осенью 2018 года обсуждался альтернативный законопроект, в соответствие с которым прививки для учащихся начальных школ становились факультативными: в категорию обязательных их переводит только прямое указание врача в отношении конкретного ребенка, во всех остальных случаях решение доверено принимать родителям. В минздраве этот проект отклонили.

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