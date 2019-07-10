Италия: призер Олимпиады по плаванию спас тонущего человека

Среда, 10 Июль 2019 Италия Италия

Италия: призер Олимпиады по плаванию спас тонущего человека

Итальянский пловец Филиппо Маньини спас тонущего мужчину у берегов Сардинии.

45-летний отдыхающий находился на надувной лодке, потерял равновесие и упал. Из-за низкой температуры воды он был не в силах удержаться на плаву.

Друзья пострадавшего начали звать на помощь спасателей. Ближе всех к месту происшествия оказался 37-летний Маньини. Пловец бросился в воду и спас утопающего. Его доставили в одну из местных больниц.

«Когда я добрался до него, он даже не мог говорить. Поднять его обратно на лодку было нелегко», — отметил Маньини. Он также добавил, что сделал то, что должен был сделать.

Маньини — бронзовый призер Олимпиады-2004. Он четырежды становился чемпионом мира и 17 раз побеждал на первенстве Европы.

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