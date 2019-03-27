Италия признает российские водительские права

Комиссия по международным делам нижней палаты итальянского парламента во вторник приняла резолюцию, призывающую правительство заключить с Россией соглашение о взаимном признании автомобильных прав, рассказал РИА Новости автор инициативы, депутат от партии "Лига" Вито Коменчини.

"Проблема касается как итальянских граждан, которые живут и работают в России, так и россиян, постоянно находящихся на территории Италии. Они должны с самого начала учиться сдавать на итальянские права, прожив год в Италии, так как российские не признаются", - напомнил политик.

По его словам, для разрешения этой ситуации необходимы действия на государственном уровне, где должно быть принято правительственное соглашение между обеими странами.

"Я думаю, это стало бы справедливым шагом и жестом помощи как для итальянцев в России, так и многочисленных россиян, живущих в Италии", - заявил Коменчини.

Он отметил, что Италия имеет двусторонние соглашения о конвертации автомобильных прав со странами бывшего СССР: Эстоний, Латвией и Литвой, Украиной и Молдавией, которые имеют похожие на российские правила и систему дорожного движения.

"Разметка и дорожные знаки в Италии и России почти одинаковы", – подчеркнул депутат. Так же похожи и экзамены с теоретической частью, которые нужно сдавать после учебы в автошколе.

Принятая единогласно резолюция предусматривает возможность получить итальянские права при наличии российских, если россиянин живет в Италии менее четырех лет, в противном случае ему необходимо сдать экзамен повторно.

"Комиссия… обязывает правительство принять необходимые меры для заключения соглашения с Российской Федерацией о взаимном признании в сфере конвертации водительских прав, чтобы облегчить жизнь итальянцев, проживающих в России, и россиян в Италии", - говорится в тексте документа.