Италия призвала Европу снять антироссийские санкции

Среда, 20 Июнь 2018 Италия Италия Популярные материалы

Италия призвала Европу снять антироссийские санкции

Советник вице-премьера Италии Джанлука Савоини заявил о непродуктивности санкций, введенных против России.

«Итальянское правительство неоднократно заявляло, что санкции против России непродуктивны», - отметил политик.

По его словам, на саммите ЕС, проведение которого запланировано на конец июня текущего года, позиция итальянского правительства будет оглашена официально, пишет russian.rt.com.

«Нам очень важны отношения с Россией, и потому необходимо подать ей сигнал, что ситуация меняется. И даже если санкции невозможно снять сразу, в течение одного месяца, надо запустить в Европе процесс, в результате которого ограничения в конце концов будут сняты, а отношения с Россией восстановлены», - добавил Савоини.

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