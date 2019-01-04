Италия призвала Германию вернуть украденную картину

Пятница, 04 Январь 2019 Италия Италия

Италия призвала Германию вернуть украденную картину

Галерея Уффици призвала Германию вернуть картину, украденную нацистами.

Итальянская галерея Уффици призвала Германию вернуть картину "Ваза с цветами" нидерландского художника Яна ван Хейсума, украденную нацистами во время Второй мировой войны, сообщается в пресс-релизе музея.

"Мы надеемся, что в этом году мы наконец-то увидим возвращение в галерею Уффици во Флоренции знаменитое произведение искусства под названием "Ваза с цветами", картину, нарисованную нидерландским художником Яном ван Хейсумом, которая была украдена нацистскими войсками во время Второй мировой войны. Картина на данный момент находится у немецкой семьи, которая до сих пор не вернула ее в музей спустя все это время, несмотря на многочисленные просьбы итальянского правительства", - говорится в документе.

Согласно заявлению, данная картина написана маслом на холсте размером 47 на 35 сантиметров. Она хранилась в коллекции Палаццо Питти во Флоренции с 1824 года, пишет РИА Новости.

Затем ее приобрел великий герцог Леопольд II. Она находилась в Палатинской галерее Палаццо Питти до 1940 года, когда дворец был эвакуирован. Картину перевезли в коммуну Поджо-а-Каяно. Спустя три года она попадала в руки немецких военных. В Германии о местонахождении картины долго было ничего не известно.

Как отмечается в пресс-релизе, черно-белая фотография картины с пометкой "украдена" на итальянском, английском и немецком языках будет символически висеть в Палаццо Пити до тех пор, пока "Ваза с цветами" не будет возвращена музею.

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