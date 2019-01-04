Италия призвала Германию вернуть украденную картину

Итальянская галерея Уффици призвала Германию вернуть картину "Ваза с цветами" нидерландского художника Яна ван Хейсума, украденную нацистами во время Второй мировой войны, сообщается в пресс-релизе музея.

"Мы надеемся, что в этом году мы наконец-то увидим возвращение в галерею Уффици во Флоренции знаменитое произведение искусства под названием "Ваза с цветами", картину, нарисованную нидерландским художником Яном ван Хейсумом, которая была украдена нацистскими войсками во время Второй мировой войны. Картина на данный момент находится у немецкой семьи, которая до сих пор не вернула ее в музей спустя все это время, несмотря на многочисленные просьбы итальянского правительства", - говорится в документе.

Согласно заявлению, данная картина написана маслом на холсте размером 47 на 35 сантиметров. Она хранилась в коллекции Палаццо Питти во Флоренции с 1824 года, пишет РИА Новости.

Затем ее приобрел великий герцог Леопольд II. Она находилась в Палатинской галерее Палаццо Питти до 1940 года, когда дворец был эвакуирован. Картину перевезли в коммуну Поджо-а-Каяно. Спустя три года она попадала в руки немецких военных. В Германии о местонахождении картины долго было ничего не известно.

Как отмечается в пресс-релизе, черно-белая фотография картины с пометкой "украдена" на итальянском, английском и немецком языках будет символически висеть в Палаццо Пити до тех пор, пока "Ваза с цветами" не будет возвращена музею.