Италия: продается остров у побережья Сицилии

Необитаемый остров площадью почти 15 гектаров носит название Isola delle Femmine (буквально — остров женщин) и располагается в 300 метрах от "большой земли" — Сицилии, сообщает Daily Mail. По легенде, остров получил название, когда туда сослали 13 турецких преступниц. Но сейчас никаких преступников там нет.

На вершине острова находится сторожевая башня, построенная в XVII веке для обороны Сицилии от пиратов. Ее можно отреставрировать и использовать как частную резиденцию. Эти места понравятся любителям дайвинга: вода там прозрачная, а на дне кроме множества морских обитателей ныряльщиков ждут сокровища Древнего Рима.

С 1600-х годов островом владеет семья Паолы Пило Баччи. Остров выставлен на продажу, поскольку итальянская графиня перестала проводить там отпуск. Сначала остров предлагали купить всем желающим за 3,5 млн евро, однако желающих не нашлось, и тогда цену снизили до 2 млн евро, пишет life.ru.