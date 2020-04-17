Италия: продукт для укрепления иммунитета

Врач-анестезиолог из Италии Ирина Шлычкова в эфире радио Sputnik Грузия рассказала, как питаться и какие витамины принимать во время заражения коронавирусом

Врач-анестезиолог Ирина Шлычкова живет и работает в Италии, которая входит в число тех стран, где ситуация с коронавирусом складывается сложнейшим образом. По последним данным, в стране зафиксировано 165 155 случаев заражения, из них 38 092 уже выздоровели, смертельных исходов – 21 645, пишет sputnik-georgia.ru.

"В Италии, так же как и в Грузии, едят много мяса, овощей. В принципе, у нас здоровое питание. Утром я выпила свежевыжатый апельсиновый сок. В течении дня я принимаю витамин C и витамин D, для того чтобы поднять, укрепить свой иммунитет. Все, что может быть полезно, – это обильное питье и витамины", – рассказала Шлычкова в интервью Sputnik Грузия.

По ее словам, она и до заражения придерживалась здорового образа жизни и правильного питания. Ее рацион богат овощами, фруктами и мясом. Шлычкова советует не исключать из меню жиры и ежедневно принимать хотя бы 20 граммов сливочного масла или сала, так как они помогают нормальной работе легких. Тем более, что коронавирус быстро поражает именно этот орган.

Еще на прошлой неделе врач-анестезиолог дала большое интервью Sputnik Грузия, рассказав о ситуации с коронавирусом в Италии и дав населению Грузии полезные советы, как предотвратить заражение коронавирусом. Теперь, сама примкнув к числу инфицированных, она уверена, что все будет хорошо, ведь не входит в группу риска, а заболевание протекает бессимптомно, что можно считать поводом для быстрого выздоровления.